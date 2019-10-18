2019-10-18T11:26:31+03:00
Происшествия

Житель Тихвина насмерть забил своего отца, прикрыв убийство несчастным случаем

57-летний мужчина умер в муках с пробитой головой и переломанными ребрами
Лилия КОЗЛОВА
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В Тихвине мужчина забил насмерть собственного отца во время ссорыВ Тихвине мужчина забил насмерть собственного отца во время ссорыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Ленинградской области в городе Тихвин задержала 33-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своего отца. Трагедия произошла в понедельник, 14 октября. Труп 57-летнего мужчины с травмой головы, грудной клетки и переломанными ребрами нашли в его собственной квартире в доме № 8 5-го микрорайона. В тот день сын погибшего, общаясь с полицией, лишь пожал плечами и предположил, что его отец мог так покалечиться где-нибудь на улице.

- Пытаясь сокрыть преступление, 33-летний мужчина выдвинул версию, что его отец получил все повреждения на улице в неустановленном месте, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Однако следователи не поверили мужчине, и он быстро стал основным подозреваемым. По версии полиции, около 10:30 утра, 14 октября, находясь дома, между сыном и отцом началась обычная ссора на почве их продолжительных разногласий. Но стандартные крики быстро превратились в жуткое преступление. Молодой мужчина стал избивать отца руками и ногами, и наносил удары до тех пор, пока родитель не скончался.

Сейчас горе-сын находится под стражей в связи с возбужденным уголовным делом. За жестокое убийство отца мужчине грозит восемь лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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