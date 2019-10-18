Три килограмма марихуаны нашли у 62-летнего пенсионера в Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-18T13:16:34+03:00

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Пожилой житель поселка Мельниково в Ленобласти, не желавший довольствоваться только пенсией, занялся незаконным бизнесом. Известно, что 62-летний мужчина и ранее не отличался примерным поведением. Об этом говорят его неоднократные судимости. В этот раз внимание полицейских он привлек за покушение на кражу. Однако при задержании и осмотре квартиры пенсионера, сотрудники МВД нашли и другие обстоятельства, из-за которых он снова пошел под суд.

- При обыске в квартире мужчины обнаружили 3 килограмма высушенной марихуаны и кусты наркосодержащего растения, - комментируют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все найденное у пенсионера изъяли, а также завели уголовное дело. Его будут судить за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств уже возбуждено. Ему грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU