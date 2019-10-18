Двух пятиклассниц, не вернувшихся из школы, сутки разыскивали в Лодейном Поле

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-18T12:04:33+03:00

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Около суток перепуганные родители и сотрудники полиции бегали по городу Лодейное Поле в Ленинградской области в поисках двух пятиклассниц. Родственники девочек забили тревогу днем в среду, 16 октября, когда девочки-подружки не вернулись домой из школы. Родители обзвонили всех одноклассников детей, заглянули во все их любимые места – но 11-летних школьниц нигде не было. Около трех часов ночи в панике матери девочек обратились за помощью в полицию.

- Женщины рассказали, что их 11-летние дочери, ученицы параллельных классов, должны были вернуться домой после школы. Но в назначенное время никто из девочек не объявился. Связаться с детьми у них нет возможности, так как у школьниц нет мобильных телефонов, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Правоохранители сразу же объявили сбор личного состава по тревоге и продолжили поиск. Куда могли деться две маленькие девочки в небольшом городке, оставалось загадкой. Но спустя некоторые время, полицейские все же смогли отыскать детей.

Школьницы сидели в одном из подъездов дома № 8 на Ульновской улице живые и здоровые, никакого криминала с ними не произошло. Маленьких беглянок забрали и отвели к перепуганным родителям, которые уже не находили себе места. Школьницам предстоит объяснить, где они так долго гуляли.

ИСТОЧНИК KP.RU