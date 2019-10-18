2019-10-18T13:43:25+03:00
Общество

Широтную магистраль в Петербурге начнут строить в 2020 году

Новая дорога будет примыкать к Западному скоростному диаметру
Лилия КОЗЛОВА
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В 2020 году в Петербурге начнется строительство широтной магистралиВ 2020 году в Петербурге начнется строительство широтной магистралиФото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге начнут строить широтную магистраль в створе улиц Фаянсовой и Зольной. Первый этап укладки дороги начнется уже в 2020 году. Этот участок трассы будет очень удобно примыкать к ЗСД до пересечения с Витебским проспектом, включая транспортный узел, позволяя автомобилистам быстро передвигаться по городу.

Также в 2020 году должна начаться реконструкция Петрозаводского шоссе недалеко от «Лахта Центра».

- Уже намечено строительство подземного перехода к нему и эстакадных съездов, северный будет вести к Приморскому шоссе, а южный – к Приморскому проспекту и улице Савушкина, - рассказал о планах председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин газете «Петербургский дневник».

Он отметил, что как только поступит финансирование, стартует строительство транспортной развязки на пересечении Московского и Дунайского проспектов. Планируется, что она будет выглядеть, как и развязка Пулковско-Дунайская.

Сколько именно будет выделено денег на строительство и реконструкцию дорог, пока еще не известно. По словам Харлашкина, для того, чтобы привести в нормативное состояние 85% городских дорог, среднегодовое финансирование должно быть на уровне 12 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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