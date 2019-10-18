Башню «украли»: Из-за тумана высотка «Лахта Центра» скрылась от петербуржцев

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-18T13:47:49+03:00

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Над Петербургом нависло «фирменное» серое и низкое небо. В городе пасмурно, город окутал туман. При этом вестник с британских островов оказался настолько плотным, что даже скрыл о глаз некоторые архитектурные доминанты Северной столицы.

- Башню «Газпрома» украли! - пишут в соцсетях горожане, не увидевшие привычного шпиля «Лахта Центра», хорошо заметного из любой точки Санкт-Петербурга.

Именно туман «украл» 460-метровое строение, причем, что необычно, целиком. И судя по прогнозам метеорологов, прятаться башня будет не только в пятницу, 18 октября, но и в ближайшие выходные.

Причиной этому станет теплый сектор атлантического циклона, принесший дожди и повышение температуры в северный город. Так, завтра, 19 октября, в Санкт-Петербурге будет до 13 градусов со знаком плюс, но в то же время дождливо и туманно.

Воскресенье также окажется пасмурным, но чуть более прохладным - не выше +11 по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU