В Смольном заявили, что не будут ограничивать скорость в центре Санкт-Петербурга до 50 и 30 километров в час
В центре Санкт-Петербурга не будут ограничивать скорость автомобилей до 50 и 30 километров в час. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом сегодня, 18 октября, «Комсомолке» рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
- Такие нормы действительно прописаны в КСОДД – Комплексной схеме организации дорожного движения, которая должна быть принята до конца года, - отмечает пресс-служба ведомства. – Но нужно понимать, что КСОДД – документ, который носит рекомендательный характер. Он содержит не законы и нормативы, а предложения, которые в любом случае необходимо рассматривать дополнительно. Поэтому когда в центре города введут скоростные ограничения и введут ли вообще, мы сейчас сказать не можем – этот вопрос требует глубокой и долгой проработки.
Напомним: новость о том, что в центре Санкт-Петербурга нельзя будет ездить быстрее 50, а местами и 30 километров в час, появились сегодня, 18 октября, в ряде городских СМИ. По словам журналистов, ограничения будут касаться части Центрального, Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов
ИСТОЧНИК KP.RU