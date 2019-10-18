Банда «лжеполицейских», похищавшая людей, предстала перед судом Ленобласти

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-18T14:16:25+03:00

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В Ленинградской области в пятницу, 18 октября, начался суд над членами банды «лжеполицейских», которые в 2017 году держали в страхе Петербург и прилегающий регион. На скамье обвиняемых оказались сразу восемь человек: организатор группировки и семь его приспешников в возрасте от 25 до 40 лет. За время своей деятельности, банда успела наворотить очень много: похищение людей, вымогательство, разбой, кража, оборот наркотиков и взрывных устройств. Поэтому все 24 уголовных дела, которые были возбуждены в отношении членов группировки, объединены в одно производство.

- По данным следствия, с февраля по август 2017 года на территории Ленинградской области действовала банда, которая специализировалась на похищение людей ради последующего вымогательства денег. Доподлинно известно о семи случаях «киднепинга» в 47-м регионе, - сообщили в следственном комитете России.

В банде «лжеполицейских» был один бывший сотрудник правоохранительных органов. Некогда мужчина работал водителем в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, но после перешел на «темную сторону». Бандиты нападали на людей, пугая их оружием. В арсенале они держали: пистолеты МР-80-13Т, МР-79-9 ТМ, гладкоствольный самозарядный карабин «САЙГА-410К-02», газовый полуавтоматический пистолет «Streamer 1014» с возможностью стрельбы пистолетными патронами 9 мм РА с резиновыми пулями, и даже ручную осколочную наступательную гранату РГ-42.

Деятельность банда прекратила в конце августа 2017 года, когда полиция задержала главаря. Сейчас четверо членов группировки находятся под стражей, двое – под домашним арестом. Еще два бандита дали подписку о невыезде и хорошем поведении.

В Ленинградской области начался судебный процесс по уголовному делу в отношении организатора и семи членов банды лжеполицейских .

ИСТОЧНИК KP.RU