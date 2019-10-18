2019-10-18T14:16:25+03:00
Происшествия

Банда «лжеполицейских», похищавшая людей, предстала перед судом Ленобласти

В одно производство соединено сразу 24 уголовных дела
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Банда "лжеполицейских", которая похищала людей, вымогала деньги и продавала наркотики, предстала перед судом ЛенобластиБанда "лжеполицейских", которая похищала людей, вымогала деньги и продавала наркотики, предстала перед судом ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области в пятницу, 18 октября, начался суд над членами банды «лжеполицейских», которые в 2017 году держали в страхе Петербург и прилегающий регион. На скамье обвиняемых оказались сразу восемь человек: организатор группировки и семь его приспешников в возрасте от 25 до 40 лет. За время своей деятельности, банда успела наворотить очень много: похищение людей, вымогательство, разбой, кража, оборот наркотиков и взрывных устройств. Поэтому все 24 уголовных дела, которые были возбуждены в отношении членов группировки, объединены в одно производство.

- По данным следствия, с февраля по август 2017 года на территории Ленинградской области действовала банда, которая специализировалась на похищение людей ради последующего вымогательства денег. Доподлинно известно о семи случаях «киднепинга» в 47-м регионе, - сообщили в следственном комитете России.

В банде «лжеполицейских» был один бывший сотрудник правоохранительных органов. Некогда мужчина работал водителем в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, но после перешел на «темную сторону». Бандиты нападали на людей, пугая их оружием. В арсенале они держали: пистолеты МР-80-13Т, МР-79-9 ТМ, гладкоствольный самозарядный карабин «САЙГА-410К-02», газовый полуавтоматический пистолет «Streamer 1014» с возможностью стрельбы пистолетными патронами 9 мм РА с резиновыми пулями, и даже ручную осколочную наступательную гранату РГ-42.

Деятельность банда прекратила в конце августа 2017 года, когда полиция задержала главаря. Сейчас четверо членов группировки находятся под стражей, двое – под домашним арестом. Еще два бандита дали подписку о невыезде и хорошем поведении.

В Ленинградской области начался судебный процесс по уголовному делу в отношении организатора и семи членов банды лжеполицейских .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Современный парк с горнолыжным курортом может открыться в Горской
«Изнасилованный» студент из Болгарии попросил полицейских не расследовать дело
В Смольном заявили, что не будут ограничивать скорость в центре Санкт-Петербурга до 50 и 30 километров в час
Башню «украли»: Из-за тумана высотка «Лахта Центра» скрылась от петербуржцев
Широтную магистраль в Петербурге начнут строить в 2020 году
Три килограмма марихуаны нашли у 62-летнего пенсионера в Ленобласти
Смертельное ДТП с пьяным водителем на углу Зины Портновой и Ленинского, попало на видео
Двух пятиклассниц, не вернувшихся из школы, сутки разыскивали в Лодейном Поле
Движение по набережным в центре Петербурга могут ограничить ради их сохранности
Житель Тихвина насмерть забил своего отца, прикрыв убийство несчастным случаем
Застенчивую кошку, которая не хочет идти на руки, почти год отказываются забирать из приюта
Вор обчистил два частных дома в деревне Райкузи в Ленобласти почти на 2 миллиона рублей
Осеннее обострение: Петербуржец пообещал взорвать свой дом и оказался в психбольнице
В Паше вор украл с почты банку тушенки, зубную пасту и 38 тысяч рублей
Петербурженка спасла ласку из затопленной дождем норы
Полиция нашла новых жертв группировки, которая ограбила сына петербургского депутата
Женщину на Porsche обстреляли в элитном коттеджном поселке под Петербургом
Вода начала сочиться из стен на новой станции метро «Дунайская»
В жестком ДТП иномарки и «Лады» в Кировском районе погибла женщина, еще трое в тяжелом состоянии
Реставраторы Русского музея спустя 7 месяцев работы восстановили «Святую Русь»
Отключенные светофоры посеяли хаос в движении транспорта и пешеходов у станции метро «Улица Дыбенко»
«Есть проблемы небольшие»: Алексей Кудашов о третьем к ряду поражении СКА в выездной серии