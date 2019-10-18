Современный парк с горнолыжным курортом может открыться в Горской

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-18T15:08:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Петербурга планирует создать масштабный проект на территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская», которая в четверг, 17 октября, была передана в собственность Северной столицы. Так, в городе на Неве может появиться новая туристическая зона с парками, развлекательными центрами и даже горнолыжным склоном. Тем более что проектировщикам есть, где развернуться – территория Горской насчитывает 170 гектар.

- Уникальный проект будет включать в себя туристическую инфраструктуру, образовательно-развлекательные центры, спортивные центры, горнолыжный спуск, красивую набережную, объекты IT-кластера. Также планируется создать исторический парк реконструкции по аналогии знаменитого французского парка Пюи-дю-Фу, - сообщили в Смольном.

Важно, что было принято решение не строить в Горской жилые дома, а отдать всю территорию под общественное пространство. Создатели проекта считают, что это станет новой точкой притяжения не только петербуржцев, но и туристов, а значит, и бизнес-структур.

По предварительным расчетам, общая площадь объектов строительства составит где-то 700-900 квадратных метров и потребует больше чем 50 миллиардов рублей. Но когда появится новый парк, сказать сложно. Сейчас территория Горского захламлена и в первую очередь ее надо очистить от свалок.

ИСТОЧНИК KP.RU