В Ленобласти мошенница украла деньги у ветерана

СЕГОДНЯ 20:36 2019-10-18T20:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудница почтового отделения Всеволожского района решила разбогатеть, однако, неправильным путем. Женщина подделала документы на выдачу чужих денег. Выплата в размере 107 тысяч рублей предназначалась для ветерана ВОВ и инвалида III группы. И ведь она знала, у кого собирается воровать, тем не ее это не смутило. Деньги оказались в кармане у мошенницы. Она думала, что никто ничего не узнает. Однако все тайное рано или поздно становится явным. В дело вмешались прокуратура и суд.

- Сотрудницу почтового отделения признали виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года пять месяцев с испытательным сроком три года, - комментируют в прокуратуре Ленинградской области.

В ведомстве уточняют, что в суд направлено исковое заявление о взыскании денежных средств в пользу ветерана.

ИСТОЧНИК KP.RU