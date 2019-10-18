За продуктовую посылку с наркотиками в СИЗО петербуржец отправится под суд

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-18T16:22:49+03:00

Петербуржец окажется перед судом за продуктовую посылку с наркотиками своему родственнику в СИЗО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужчина хотел «помочь» родственнику, а теперь сам может угодить за решетку

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Петербургский суд рассмотрит уголовное дело, по которому проходит местный житель, пытавшийся отправить в изолятор передачку, напичканную наркотиками. Мужчина думал, что сможет обхитрить сотрудников СИЗО, но ничего не вышло. Во время досмотра его продуктовой посылки, контролеры нашли заветный сверток. В пятницу, 18 октября, прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение.

- Инцидент произошел в июне 2018 года. Мужчина пришел в бюро приема продуктовых передач ФКУ СИЗО-1 УФСИН Петербурга и Ленобласти, где оформил на имя своего родственника посылку. Среди продуктов он спрятал сверток с наркотическим средством именуемым гашиш, - рассказала прокуратура Петербурга.

Однако посылка так и не дошла до получателя. Во время досмотра сотрудники следственного изолятора нашли в передачке спрятанный «сюрприз», явно незаконного характера.

За желание помочь родственнику, мужчине теперь грозит суд, а следом, возможно, и тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU