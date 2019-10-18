2019-10-18T19:15:55+03:00
Недвижимость

Цены на недвижимость в Петербурге резко выросли

Аналитики рассказали о причинах осеннего подорожания
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Аналитики говорят, что объективных факторов для подорожания квартир нет.Аналитики говорят, что объективных факторов для подорожания квартир нет.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Квадратный метр в Санкт-Петербурге подорожал, но не на все квартиры, речь идет только о новостройках. Аналитики сравнили данные и пришли к выводу, что за три месяца этого года стоимость выросла на 2,6%. В денежном выражении это 3 002 рубля за квадрат. А если сравнивать с прошлым, 2018-ым годом, цена увеличилась на 8 472 рубля.

Специалисты рынка недвижимости отмечают, что цены выросли на квартиры масс-маркет. А вот премиальный сегмент остается традиционно стабильным в цене.

- Повышение цен связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей, - комментируют аналитики департамента оценки ГК Active.

По данным специалистов, самые популярные объекты среди покупателей - однокомнатные квартиры. Следом идут двухкомнатные апартаменты небольшой площади и трешки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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