Цены на недвижимость в Петербурге резко выросли

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-18T19:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Квадратный метр в Санкт-Петербурге подорожал, но не на все квартиры, речь идет только о новостройках. Аналитики сравнили данные и пришли к выводу, что за три месяца этого года стоимость выросла на 2,6%. В денежном выражении это 3 002 рубля за квадрат. А если сравнивать с прошлым, 2018-ым годом, цена увеличилась на 8 472 рубля.

Специалисты рынка недвижимости отмечают, что цены выросли на квартиры масс-маркет. А вот премиальный сегмент остается традиционно стабильным в цене.

- Повышение цен связано с сезонным оживлением рынка. Как правило, осенью проходит большинство сделок по приобретению жилья. Так что девелоперы просто реагируют на увеличение спроса со стороны покупателей, - комментируют аналитики департамента оценки ГК Active.

По данным специалистов, самые популярные объекты среди покупателей - однокомнатные квартиры. Следом идут двухкомнатные апартаменты небольшой площади и трешки.

ИСТОЧНИК KP.RU