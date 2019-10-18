2019-10-18T16:34:27+03:00
Происшествия

Думали пневмония - оказался туберкулез: У заведующей детского сада нашли открытую форму «чахотки»

Инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений Центрального района
Петр КИБЕР
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В петербургском детсаду нашли больную туберкулезом.В петербургском детсаду нашли больную туберкулезом.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Все самое важное и интересное обычно становится известно уже после того, как произошло. Так, в одном из детских садов Центрального района Санкт-Петербурга нашли туберкулез, или как раньше называли - «чахотки». Открытой формой страшной болезни была заражена заведующая дошкольного учреждения.

- Почувствовавшую себя плохо в начале октября сотрудницу детсада врачи две недели лечили от пневмонии, но диагноз отказался ложным - женщине поставили открытую форму туберкулеза, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на петербургское управление Роспотребнадзора.

При этом самое возмутительное, что о диагнозе не сообщали никому. Родители малышей узнали о болезни заведующей, которая непосредственно контактировала с детьми, лишь тогда, когда в садик собрались с проверкой инспектора Роспотребнадзора.

По счастью, никаких последствий для ребятишек инцидент не имел. Им сделали Манту, но реакция была отрицательной. Обследование прошли и все сотрудники детсада.

Согласно нормам, помещения были трижды продизенфицированы. После чего садик вновь начнет работу. Но наблюдать за его работниками и воспитанниками врачи будут еще полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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