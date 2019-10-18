В Петербурге изменили время проведение всех праздничных салютов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-18T16:42:32+03:00

Теперь фейерверки будут запускать на час раньше, чтобы не нарушать закон о тишине после 23:00

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Жители Петербурга теперь не смогут любоваться яркими и завораживающими фейерверками в весенние и летние праздники, а ровно на 1 и 9 мая, День города, а также Алые паруса. Причиной тому решение Смольного о переносе на час назад начало городских салютов. Это сделано из-за того, что по закону запрещено шуметь после 22:00 часов и до 7 утра.

- Согласно распоряжению от 2000 года о проведении в Петербурге массовых спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, шуметь и запускать салюты на городских праздниках на данный момент нельзя с 23 часов до 7 утра. Новый проект постановления предполагает, что временные рамки сместятся с 22 часов до 8 часов утра, - говорится в документе, опубликованном на сайте Смольного.

Отмечается, что единственным исключением является и останется празднование Нового года, когда яркие, разноцветные огненные шары освещают небо ровно в полночь.

В случае принятия проекта, шума в городе действительно станет меньше в позднее время. Однако, учитывая, что Петербург славится своими белыми ночами, в весеннее-летние вечера горожанам будет сложно увидеть красочное шоу на светлом небе.

ИСТОЧНИК KP.RU