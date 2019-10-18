Наивный петербуржец пустил незнакомого переночевать, а утром не нашел свою машину

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-18T17:07:00+03:00

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Житель села Паша в Волховском районе Ленинградской области пусти к себе домой переночевать незнакомого человека, а утром обнаружил, что у него пропал автомобиль. Неприятный случай с наивным мужчиной произошел в пятницу, 17 октября, после того, как он проснулся от алкогольного сна. Теперь пропавший ВАЗ разыскивает полиция.

- В полицию позвонил 43-летний мужчина, который заявил, что в период с 10 до 10 вечера 16-17 октября неизвестный угнал у него серый ВАЗ-21083, который был припаркован около его дома на Школьном переулке в селе Паша, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда на вызов приехал сотрудник полиции, мужчина рассказал, что подозревает в угоне малознакомого мужчину по имени Геннадий, которого он нанял для проведения хозяйственных работ на придомовой территории. Он отметил, что 16 октября сам разрешал мужчине водить его машину, а вечером пустил его к себе переночевать, так как они оба были очень пьяны. На утро же не было ни Геннадия, ни запасных ключей от машины, ни самого автомобиля.

Правоохранители сняли все отпечатки пальцев, записали показания и приступили к поиску загадочного Геннадия и старенького ВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU