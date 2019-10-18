Голодные медведи терроризируют поселок в Карелии

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-18T18:55:35+03:00

Пока звери бродят по улицам в поисках еды, люди боятся высунуть нос из дому

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Иногда дикая природа намного ближе, чем кажется и чем хочется. И если городские жители видели медведей только в зоопарке, то обитатели северного поселка Чупа, что в Лоухском районе Карелии любуются мишками ежедневно. Причем из окон своих домов: на улицу выйти люди боятся, ведь голодные звери чувствуют себя здесь как хозяева.

- На территории поселения ведутся мероприятия по отлову и изоляции медведей, - гласит объявление для жителей Чупы, которое местная администрация расклеила на столбах и стенах, а также распространила в соцсетях.

По словам чупинцев, по их поселку городского типа бродят как минимум три медведя. Одного, как заверяют власти, уже ликвидировали.

- В целях регулирования численности на этой территории планировалось добыть трех хищников. Один из них добыт сегодня, - пишет официальный паблик карельского правительства «Республика Карелия».

А людям напоминают, что доступные свалки и выгребные ямы с пищевыми отходами, служат для медведей. Всего за 9 месяцев 2019 года зафиксировано 42 сообщения о встрече с медведем и 27 - с волком. Для решения проблемы правительством Республики организован оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU