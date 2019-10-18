Для развития морского туризма Петербургу нужен новый ледокол

СЕГОДНЯ 20:00 2019-10-18T20:00:16+03:00

А также расширенный порт "Морской фасад" и пограничный пункт пропуска в Кронштадте

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Санкт-Петербург - город морской и старается этим преимуществом пользоваться. Но если грузовой терминал порта работает на полную мощность, то число туристов, прибывающих по воде могло бы быть и больше. Именно развитию водных путешествий было посвящено заседание Морской коллегии, которое прошло 18 октября в Адмиралтействе.

- На совещании были поддержаны все инициативы Петербурга по развитию морского и яхтенного туризма, - сообщает пресс-служба Смольного.

А именно, город на Неве попросил три важных вещи: построить ледокол для собственных нужд, который обеспечит круглогодичную навигацию в Финском заливе; укрупнить пассажирский порт «Морской фасад», дабы принимать еще большие круизные суда, чем сейчас; реконструировать пограничный пункт пропуска на «Форте Константин» у Кронштадта.

Последнее нужно для того, чтобы развивать яхтенный туризм.

- Финский Турку ежегодно посещают около 16,3 тысяч яхт, Таллинн – не менее 10,5, а Петербург - всего 475, - заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов и предложил внести пункт пропуска в список для въезда по электронным визам.

Если все пойдет по планам, то реконструкцию проведут в 2020-21 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU