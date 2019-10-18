Горячую воду и тепло временно перекроют жителям Ивангорода в Ленобласти
Жителям Ивангорода в Кингисеппском районе Ленинградской области придется столкнуться с небольшими «коммунальными трудностями». 20 октября на десяти улицах временно исчезнут горячая вода и отопление. Об этом сообщает областной филиал «Газпром теплоэнерго».
- Отключение связано с ремонтом трубопровода на улице Комсомола, - уточнили в компании. – Оно продлится с 00:00 до 20:00 20 октября. График работ согласован с городской администрацией.
Примириться с временными неудобствами придется жителям домов по следующим адресам:
Улица Восточная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16;
Улица Гагарина: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46;
Улица Госпитальная: 1, 2;
Кингисеппское шоссе: 5, 6, 7, 18, 20, 20а, 22, 22г, 24, 26, 28, 30;
Улица Матросова: 3, 4, 24, 26, 28, 30, 52;
Улица Наровская: 2, 3, 6, 15;
Улица Псковская: 13, 17, 18;
Улица Садовая: 2, 3, 4, 6, 8, 8а, 10;
Улица Федюнинского: 5, 7, 10, 11, 13, 17.
Сотрудники «Газпром теплоэнерго» просят с пониманием отнестись к ситуации. Специалисты обещают: будет сделано все возможное для того, чтобы максимально сократить время ремонта – не в ущерб качеству, конечно же.
ИСТОЧНИК KP.RU