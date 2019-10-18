2019-10-18T20:45:50+03:00
Звезды

Солист Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в Петербурге

Немецкий гость уже неделю находится в Северной столице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Тилль Линдеманн не только сходил на концерт "Ленинграда", но и занят работой в Петербурге. Фото: instagram.com/lenfilmstudiosТилль Линдеманн не только сходил на концерт "Ленинграда", но и занят работой в Петербурге. Фото: instagram.com/lenfilmstudios
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге снимает свой новый клип известный лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

- Производство нового видео в процессе! – приподнял завесу тайны немецкий гость Северной столицы в своих соцсетях.

Тилль Линдеманн обещал вернуться в Петербург еще в начале августа после грандиозного концерта Rammstein на «Газпром Арене». Напомним, тогда на переполненном стадионе музыканты устроили перформансы вроде сожжения детской коляски и празднования Дня ВДВ в тельняшке. Помимо этого Линдеманна поразила архитектура города, так что возвращение артиста было не за горами.

Ночью 18 октября лидера Rammstein заметили в компании любимой Светланы Лободы, которая праздновала свой день рождения в Петербурге. А немного ранее он ходил на прощальный концерт «Ленинграда» и даже снимал новый клип в «Ленфильме».

Светлана Лобода рука об руку со своим возлюбленным. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода рука об руку со своим возлюбленным. Фото: instagram.com/lobodaofficial

- Ну что? Из искры возгорится пламя? Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации, - хвастается известным гостей «Ленфильм» на своей официальной страничке в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центр против окраин: Эксперт назвал самые культурные районы Петербурга
В Ленобласти мошенница украла деньги у ветерана
Горячую воду и тепло временно перекроют жителям Ивангорода в Ленобласти
Бегом за мусором: в Колпинском районе пройдет экологическое соревнование
Для развития морского туризма Петербургу нужен новый ледокол
До 100 тысяч рублей премии получат лучшие воспитатели и учителя Петербурга
«Пыталась столкнуть под поезд»: Петербурженка пожаловалась на «агрессивную попрошайку» в метро
В Гатчине в старинной усадьбе нашли клад
Милота дня: В океанариуме Петербурга впервые показали новорожденных азиатских выдрят
В Петербурге за 5,5 миллионов продают BMW, на котором ездил Штирлиц
Цены на недвижимость в Петербурге резко выросли
Голодные медведи терроризируют поселок в Карелии
В школе в Петродворце пять учеников заболели менингитом
Двойной обмен: СКА «махнулся» нападающими и вратарями с подмосковным «Витязем»
Гиену Геночку, сервала, рысь и тысячу кошек покажут в Ленэкспо
Наивный петербуржец пустил незнакомого переночевать, а утром не нашел свою машину
В Петербурге изменили время проведение всех праздничных салютов
Думали пневмония - оказался туберкулез: У заведующей детского сада нашли открытую форму «чахотки»
За продуктовую посылку с наркотиками в СИЗО петербуржец отправится под суд
Горэлектротранс Петербурга принял участие во флеш-мобе Tetris Challenge
Современный парк с горнолыжным курортом может открыться в Горской
Банда «лжеполицейских», похищавшая людей, предстала перед судом Ленобласти
«Изнасилованный» студент из Болгарии попросил полицейских не расследовать дело