Солист Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:39 2019-10-18T20:45:50+03:00

Тилль Линдеманн не только сходил на концерт "Ленинграда", но и занят работой в Петербурге. Фото: instagram.com/lenfilmstudios

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В Санкт-Петербурге снимает свой новый клип известный лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

- Производство нового видео в процессе! – приподнял завесу тайны немецкий гость Северной столицы в своих соцсетях.

Тилль Линдеманн обещал вернуться в Петербург еще в начале августа после грандиозного концерта Rammstein на «Газпром Арене». Напомним, тогда на переполненном стадионе музыканты устроили перформансы вроде сожжения детской коляски и празднования Дня ВДВ в тельняшке. Помимо этого Линдеманна поразила архитектура города, так что возвращение артиста было не за горами.

Ночью 18 октября лидера Rammstein заметили в компании любимой Светланы Лободы, которая праздновала свой день рождения в Петербурге. А немного ранее он ходил на прощальный концерт «Ленинграда» и даже снимал новый клип в «Ленфильме».

Светлана Лобода рука об руку со своим возлюбленным. Фото: instagram.com/lobodaofficial

- Ну что? Из искры возгорится пламя? Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации, - хвастается известным гостей «Ленфильм» на своей официальной страничке в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU