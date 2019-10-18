Центр против окраин: Эксперт назвал самые культурные районы Петербурга

СЕГОДНЯ 21:15 2019-10-18T21:19:05+03:00

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Михаил Соколов, социолог Европейского университета узнал, какие районы Петербурга самые культурные. Для этого эксперт провел исследование в июне 2019 года, опросив 3,2 тысячи горожан. 18 октября наконец-то были обнародованы результаты. В целом, Соколов считает, что в Петербурге живут преимущественно люди, обладающие культурными признаками среднего класса, характерного для западных стран.

- В пригородах высшее образование есть у 45% опрошенных респондентов, в центре – у примерно 70% людей. В Кировском районе лишь 15% заявили, что посещали музыкальные представления, а в Василеостровском около 40%. В Колпино 41% не читает художественную литературу, зато в Петроградском районе таких только 16%, - приводит примеры результатов социологического опроса эксперт на своей страничке в Facebook.

Примечательно, что исследование даже отражает процент пользования ножом и вилкой за ужином. В Василеостровском районе ими не пренебрегают почти половина опрошенных, а в Кировском – 35%. Социолог также выяснил разницу доходов жителей центра и окраин. Однако оказалось, что она не такая значительная.

ИСТОЧНИК KP.RU