Заросший ручей в Мурино наконец-то очистили

18 Окт. 22:28 2019-10-18T22:28:57+03:00

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Русло Муринского ручья наконец-то очистили от донных отложений. В комитете по природопользованию Смольного рассказали, что экологические работы по спасению водотока проходили на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели. Напомним, что ручей, который является правым притоком реки Охты, является одним из любимых мест для прогулок местных жителей. Но его откосы зачастую размываются, а на дне постоянно отлагается ил. Теперь водоток благоустроили.

- Мы полностью очистили русло от нестабильных земляных масс, а также укрепили его откосы красивой кладкой камнями. Самые опасные места теперь усилены металлической сеткой. Сегодня жители и гости Калининского района могут с удовольствием прогуливаться по парку и наблюдать уже не заросший водоток, а благоустроенный, - поделились в пресс-службе комитета по природопользованию.

Специалисты СПб ГУП «Экострой» расчистили почти 2 тысячи метров ручья и извлекли оттуда более 2,7 тысяч кубических метров отложений. Берег теперь укреплен на площади 17 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU