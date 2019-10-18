В купчинской школе у 5 детей нашли опасный сальмонеллез

18 Окт. 22:54 2019-10-18T22:56:29+03:00

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Петербургский Роспотребнадзор выявил вспышку сальмонеллеза в средней образовательной школе №360, которая находится в Купчино. Специалисты определили у 6 детей острую кишечную инфекцию. Из них пятеро точно заболели сальмонеллезом. Сейчас в школе проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

- Мы провели медицинское освидетельствование зараженных детей, а также персонала школы и работников столовой. Пробы продовольственного сырья и подозрительных пищевых продуктов уже взяты. Сейчас специалисты занимаются дезинфекционными и противоэпидемическими мероприятиями, - рассказали о ходе расследования в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Ведомство советует соблюдать простые правила, чтобы избежать острых кишечных инфекций. Первым-наперво надо просто чаще мыть руки с мылом во время готовки еды. Лучше не рисковать и не есть сырые яйца, а также омлет и яичницы-глазуньи. Весь кухонный инвентарь следует тщательно промывать с мылом и ошпаривать кипятком. Приготовленную пищу необходимо употреблять сразу, а не оставлять ее в холодильнике на следующие дни. Более того, мясо и яйца лучше хранить в пакетах и отдельно от других продуктов питания.

ИСТОЧНИК KP.RU