Мужчину, пренебрегшего пройти по «зебре», насмерть сбила «Лада» на дороге в Волосово

18 Окт. 23:32 2019-10-18T23:33:54+03:00

Из-за смертельного ДТП ГИБДД напоминает о важности использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Фото: vk.com/dorinspb

Дорога не была освещена, водитель не успел среагировать на пешехода-нарушителя [фото]

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18 октября около половины 8-го вечера в Волосовском районе Ленобласти «Лада» насмерть сбила мужчину. Трагичный случай произошел на автодороге «Гатчина - Ополье». По предварительной информации, погибший переходил улицу не по правилам и пренебрег пешеходным переходом. Судя по фотографиям с места смертельного ДТП в соцсетях, «зебра» находилась совсем недалеко от аварии.

- Водитель 1991 года рождения на «Ладе» наехал на 55-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода. К сожалению, пострадавший скончался на месте, - сообщили «КП-Петербург» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Роковой участок дороги совсем не освещен, однако светоотражающие знаки «зебры» все равно видны издалека при лучах от фар автомобилей. Возможно, если бы погибший соблюдал правила, трагедии не случилось бы. Поэтому ГИБДД напоминает о важности использования пешеходами светоотражающих элементов в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU