Смольный отметил и наградил лучших работников и ветеранов дорожного хозяйства

СЕГОДНЯ 00:07 2019-10-19T00:09:53+03:00

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18 октября прошел День работников дорожно-строительной отрасли. Сейчас в этой сфере в Петербурге трудятся около 17 тысяч человек. В Смольном по этому поводу провели официальное торжество. Лучшим дорожникам вручили почетные грамоты и благодарности от губернатора Санкт-Петербурга. Власти отметили, что работники дорожного хозяйства готовы трудиться даже в самую ненастную погоду на благо всех жителей города.

- В 2019 году уже проделана отличная работа. Например, ввели в строй Усть-Ижорское шоссе с путепроводом над железнодорожными путями, продолжили Финляндскую улицу в Колпино, построили развязку ЗСД с Новым шоссе в Курортном районе, а также открыли рабочее движение на участках Богатырского и Комендантского проспектов, - отметили в пресс-службе администрации Петербурга.

Отдельно чествовали продолжительными аплодисментами Вадима Сергеевича Бобикова – 96-летнего ветерана-железнодорожника. Ему вручили памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU