Сложнейшую операцию по пересадке поджелудочной железы впервые провели в Петербурге

СЕГОДНЯ 00:36 2019-10-19T00:38:23+03:00

Хирурги очень долго готовились к сложной операции на различных медицинских курсах. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Петербурге впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Это сделали хирурги НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациентка страдала тяжелой формой сахарного диабета. Болезнь мешала ей жить еще с 2013 года, когда она начала лечиться с помощью аппарата искусственной почки.

- Такие операции во всем мире выполняются нечасто из-за чрезвычайной технической сложности. Для того чтобы излечение произошло наверняка, вместе с поджелудочной железой женщине пересадили почку. Хирурги и анестезиологи трудились около 6 часов. А до этого врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе проходили стажировку в крупных отечественных медицинских центрах – настолько кропотливая подготовка необходима для такой операции, - отмечает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Сообщается, что здоровье пациентки идет на поправку. Уровень глюкозы в анализах ее крови уже снизился.

ИСТОЧНИК KP.RU