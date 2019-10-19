2019-10-19T01:09:55+03:00
Происшествия

Тяжело дышит и не может взлететь: На Васильевском острове пытаются спасти сбитую чайку

Очевидцы ДТП с птицей просят неравнодушных людей помочь чайке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После аварии бедную птицу положили на мягкий пакет с листьями. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovПосле аварии бедную птицу положили на мягкий пакет с листьями. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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18 октября возле дома №17 Шкиперского протока машина сбила несчастную чайку. По словам очевидцев ДТП, птица лежит и тяжело дышит. Она совсем не сопротивляется, когда ее берут на руки и не подгибает под себя ноги, поскольку они вытянуты в неестественном положении.

- Положили ее на пакет с листьями. К сожалению, больше мы ничего сделать не смогли - работа, дела. Да и просто не знаем, чем и как помочь. Может быть, есть неравнодушные люди, которые смогут спасти сбитую чайку? – переживают петербуржцы, обнаружившие травмированную птицу, в группе «Живем на Васильевском» в соцсети «Вконтакте».

Горожане в комментариях обеспокоены тем, что чайку могут растерзать бродячие коты или собаки. Жители Васильевского острова начали активно скидывать адреса ветеринарных клиник для птиц. Известно, что в одну из них уже обратились за помощью. Остается надеяться, что чайка еще сможет парить над водной гладью города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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