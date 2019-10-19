2019-10-19T01:43:27+03:00
Звезды

Легендарные старые «Кресты» на день открыли двери для всех желающих

В комплексе СИЗО на Арсенальской набережной прошла ярмарка вакансий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Кресты" посетили все желающие поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. Фото: 78.fsin.su"Кресты" посетили все желающие поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. Фото: 78.fsin.su
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Легендарные старые «Кресты» на Арсенальской набережной на день открыли свои двери для всех желающих поступить на службу в уголовно-исполнительную систему. Ярмарка вакансий позволила тысяче посетителей увидеть музейные камеры 19 и 20 веков, а также уникальный храм святого Александра Невского.

- День открытых дверей на территории старых «Крестов» - очень важный формат общения. Это интересно благодаря культурному обогащению и познавательно из-за информации о будущем трудоустройстве. В общении с кадровиками посетители изолятора узнали о хороших зарплатах и возможности получить служебное жилье и разные социальные гарантии, - передает слова многочисленных участников ярмарки пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Увидеть легендарный изолятор - уникальная возможность, так как сейчас это закрытая территория. Фото: 78.fsin.su

Увидеть легендарный изолятор - уникальная возможность, так как сейчас это закрытая территория. Фото: 78.fsin.su

Отметим, что легендарное СИЗО расформировали в 2017 году. Всех подозреваемые перевели в Колпино в «Кресты-2». Теперь изолятор на Арсенальской набережной - закрытая территория. Ранее в УФСИН хотели открыть старые «Кресты» для экскурсий до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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