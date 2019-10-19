2019-10-19T02:17:06+03:00
Общество

Жителей Мурино напугали странные колдовские вещи на перекрестке

По словам очевидцев, кто-то хотел «откупиться» от бесов и чертей с помощью водки, монет и сырой печени [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Похоже, нечистой силе нравится выпить. Фото: vk.com/9kino.liveПохоже, нечистой силе нравится выпить. Фото: vk.com/9kino.live
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18 октября на одной из улиц в Мурино обнаружили подозрительные вещи, аккуратно разложенные друг с другом: яркий платок, сырую печень, бутылку водки и 3 монеты. Странные предметы сбили с толку очевидцев, поэтому они спросили об их предназначении местных жителей в соцсетях. Многие петербуржцы отреагировали с долей юмора.

- Вдруг это какой-то обряд? Лучше не трогать!

- Инсталляция на тему «алкоголь это яд».

- Позвоните в «Битву экстрасенсов», пусть бьются там.

А вот знатоки колдовства отметили, что неизвестный человек провел нечто иное как обряд откупа от нечистой силы, которая якобы помогла ему в сложной жизненной ситуации. Судя по предметам, в данном случае «откупались», скорее всего, от бесов и чертей. Однако большинство петербуржцев все же напомнили остальным, что на дворе 21 век со здравым смыслом, а не средневековье с ложной магией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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