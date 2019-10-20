В Петербурге водитель легковушки сбил двух девушек

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-20T09:34:37+03:00

Подруги пытались перейти дорогу не по пешеходному переходу

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Авария произошла накануне вечером на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга. 27-летняя и 26-летняя девушки пытались перейти дорогу не по правилам. В итоге водитель ВАЗ не успел затормозить и наехал на подруг.

- Одежда темных тонов. Без световозвращающих элементов, - пояснили в группе "Дорожный инспектор". - Водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП обе девушки получили тяжелые травмы.

Пострадавших с места аварии госпитализировали. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. К слову, на фото с места аварии водитель стоит на трамвайных путях.

- Водитель по трамвайной линии ехал, я не удивлен таким исходом, - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU