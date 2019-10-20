2019-10-20T09:34:37+03:00
Происшествия

В Петербурге водитель легковушки сбил двух девушек

Подруги пытались перейти дорогу не по пешеходному переходу
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: vk.com/dorinspbВ аварии разбираются сотрудники ГИБДД Фото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Авария произошла накануне вечером на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга. 27-летняя и 26-летняя девушки пытались перейти дорогу не по правилам. В итоге водитель ВАЗ не успел затормозить и наехал на подруг.

- Одежда темных тонов. Без световозвращающих элементов, - пояснили в группе "Дорожный инспектор". - Водитель вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП обе девушки получили тяжелые травмы.

Пострадавших с места аварии госпитализировали. Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. К слову, на фото с места аварии водитель стоит на трамвайных путях.

- Водитель по трамвайной линии ехал, я не удивлен таким исходом, - пишут горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге канатоходцы прошли над заброшенным заводом по веревке длиной 240 метров
В Петербурге девушка африканской внешности выпала из окна, когда к ней пришли борцы с путанами
Начальницу отдела центра Алмазова в Петербурге обокрали на 3,3 миллиона рублей
В Петербурге резко похолодает и всю неделю будут идти дожди
Бросила на пол сумку и сбежала: В Петербурге лжеминерка напугала сотрудников салона сотовой связи "бомбой"
Сбежал, ничего не взяв: Фармацевт в петербургской аптеке дала отпор вооруженному грабителю
«Этот вечер я не забуду»: Артем Дзюба, лежа в постели, записал видео после хет-трика в матче против «Ростова»
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков стал лучшим футболистом сентября
Матч «Зенит»- «Ростов»: Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба
Смертельное ДТП произошло на трассе под Гатчиной
Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге
Новый путепровод на Оборонной улице в Колпино могут открыть к 1 декабря
Больше 200 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Петербурге
Массовое ДТП произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге
Крыша обрушилась на строящемся паркинге в Петербурге