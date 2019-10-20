«Этот вечер я не забуду»: Артем Дзюба, лежа в постели, записал видео после хет-трика в матче против «Ростова»

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-20T10:08:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Артем Дзюба, ставший героем матча против "Ростова", рассказал о своих эмоциях после игры. Напомним, что футболист оформил хет-трик, забив три гола. При этом игрок отдал две голевые передачи. Благодаря этому "Зенит" разгромил соперников со счетом 6:1.

- Всем доброй ночи, бессонной ночи, - записал свое обращение болельщикам Артем Дзюба. - Хочу поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго, теплого, спасибо огромное. Людям, которые искренне радуются, я безумно благодарен. Не подумайте, что зазнался или еще что-то. Просто не в состоянии всем ответить. Записываю для вас это. И со сборов, когда возвращались после игры на Кипре, много людей подходило в аэропорту Петербурга и Москвы. Безумно приятно, что вы смотрите игры с семьями и друзьями. Это прямо круто. Ну, а сегодняшний вечер с "Ростовом" я не забуду, потому что не всегда так получается: три забить, два отдать.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал игру Дзюбы "прекрасной".

- Каждый внес свою лепту. Дзюба провел прекрасный матч. Не каждому удается забить в одной игре три мяча, да еще и записать на свой счет результативные передачи. Это здорово, мы очень рады, - пояснил Семак.

ИСТОЧНИК KP.RU