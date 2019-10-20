2019-10-20T11:09:06+03:00
Происшествия

Сбежал, ничего не взяв: Фармацевт в петербургской аптеке дала отпор вооруженному грабителю

Сейчас горе-преступника ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет преступникаПолиция ищет преступника
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В Санкт-Петербурге вооруженный грабитель потерпел неудачу во время попытки ограбления. Неизвестный мужчина вечером нагрянул в аптеку в Красносельском районе. Достав нож, налетчик стал угрожать 21-летней фармацевту. Но девушка оказалась не из робкого десятка и дала бой преступнику.

- Неизвестный преступник в маске вошел в помещение аптеки по Ленинскому проспекту, где под угрозой ножа потребовал деньги из кассы, но встретив активное сопротивление, с места происшествия скрылся, ничего не похитив, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Сейчас сотрудники полиции разыскивают горе-налетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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