2019-10-20T11:16:15+03:00
Происшествия

Бросила на пол сумку и сбежала: В Петербурге лжеминерка напугала сотрудников салона сотовой связи "бомбой"

Силовики начали поиски неизвестной
Роман ЛЯЛИН
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Силовики начали розыске женщиныСиловики начали розыске женщины
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В Петербурге сотрудники полиции разыскивают женщину, которая накануне пришла в салон сотовой связи в Невском районе с "бомбой". Лжеминерка зашла в офис салона бросила на пол сумку и крикнула, что та заминирована. После этого дама ретировалась. А вот ошарашенные работники вызвали сотрудников полиции.

- Поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи на проспекте Большевиков пришла неизвестная женщина, которая сообщила о ложном минировании, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ленинградской области. - В ходе выезда полицейские провели осмотр помещения, опасных предметов обнаружено не было. Сотрудники полиции приняли меры к розыску и задержанию злоумышленницы.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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