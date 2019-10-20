2019-10-20T11:58:19+03:00
Общество

В Петербурге резко похолодает и всю неделю будут идти дожди

В конце недели ожидается снег
Роман ЛЯЛИН
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Дождь будет идти со снегомДождь будет идти со снегомФото: Алексей ФОКИН
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Жителям Петербурга стоит запастись терпением и зонтами. Всю следующую неделю в городе будут идти дожди. В выходные при этом в городе резко похолодает. А ливни будут идти вперемешку со снегом.

С понедельника по пятницу, 21-25 октября, в Петербурге будет от 10 до 12 градусов тепла. Дожди, по данным Гисметео, начнутся в первый рабочий день. При этом самые серьезные ливни в городе ожидаются в понедельник, четверг и пятницу.

В субботу, 26 октября, в Санкт-Петербурге похолодает до 7 градусов. В этот день дожди будут идти вперемешку со снегом.

В воскресенье, 27 октября, столбик термометра резко упадет до 1 градуса тепла. В этот день в городе прекратятся дожди и будет идти снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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