Начальницу отдела центра Алмазова в Петербурге обокрали на 3,3 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге полиция разбирается в краже из квартиры 66-летней начальницы отдела Центра имени Алмазова. Неизвестный вор проник в квартиру женщину и похитил все деньги и драгоценности.
- Неизвестный путем подбора единственного замка на металлической входной двери проник в принадлежащую женщине квартиру дома по проспекту Космонавтов, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Из квартиры неизвестный похитил 50 тысяч долларов США, две тысячи евро и ювелирные изделия. Сумма материального ущерба составила 3 миллиона 308 тысяч рублей.
Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". К слову, сама квартира была без сигнализации. Сейчас силовики ищут преступника.
ИСТОЧНИК KP.RU