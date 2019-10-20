2019-10-20T12:23:08+03:00
Происшествия

Начальницу отдела центра Алмазова в Петербурге обокрали на 3,3 миллиона рублей

Неизвестный вор вскрыл ее квартиру и похитил деньги и драгоценности
Роман ЛЯЛИН
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Полиция ищет преступниковПолиция ищет преступниковФото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге полиция разбирается в краже из квартиры 66-летней начальницы отдела Центра имени Алмазова. Неизвестный вор проник в квартиру женщину и похитил все деньги и драгоценности.

- Неизвестный путем подбора единственного замка на металлической входной двери проник в принадлежащую женщине квартиру дома по проспекту Космонавтов, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Из квартиры неизвестный похитил 50 тысяч долларов США, две тысячи евро и ювелирные изделия. Сумма материального ущерба составила 3 миллиона 308 тысяч рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Кража". К слову, сама квартира была без сигнализации. Сейчас силовики ищут преступника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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