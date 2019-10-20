2019-10-20T13:28:24+03:00
Происшествия

В Петербурге девушка африканской внешности выпала из окна, когда к ней пришли борцы с путанами

Трое друзей вечером устроили рейд по борделям
Анна СВЕТЛАКОВА
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Молодые люди утверждают, что выпавшая девушка была путанойМолодые люди утверждают, что выпавшая девушка была путаной
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В Петербурге сотрудники полиции разбираются в необычной истории, которая приключилась на проспекте Большевиков. Ночью в квартиру нагрянули трое друзей, которые решили устроить рейд по борделям. В социальных сетях они увидели объявление об интиме за деньги и решили бороться за нравственность. Парни связались по указанному номеру и представились клиентами. Услышав адрес, троица устремилась домой к предполагаемым путанам.

- Трое мужчин заявили, что решили проявить свою гражданскую позицию, - рассказал "КП-Петербург" источник. - После этого они пришли по адресу на Гражданском проспекте. Там, по их словам были, три девушки и администратор, которые занимаются проституцией.

Правда, облава парней вышла из-под контроля. Одна из девушек африканской внешности выпала из окна с пятого этажа. Ее срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. У девушки черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом позвоночника, травма груди и болевой шок. Сейчас ей занимаются врачи.

Оказалось, что сама владелица квартиры сейчас заграницей. А девушка, которой доверили жилье, пояснила, что впускает к себе тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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