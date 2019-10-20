В Петербурге канатоходцы прошли над заброшенным заводом по веревке длиной 240 метров

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-20T14:05:32+03:00

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В Санкт-Петербурге пятеро канатоходцев покорили покорили просторы над заброшенными корпусами завода "Красный треугольник". Парни натянули над зданиями веревку и на головокружительной высоте, борясь с ветром, смогли пройти самую большую в своей жизни дистанцию по веревке.

- Длина дистанции 240 метров. Спортсмены говорят, что это самый длинный нелегальный хайлайн в России, - рассказывают в паблике "Булка и поребрик".

На кадрах с видео экстремалов видно, как парни идут по веревке, которая сильная раскачивается под ногами. В итоге в один момент один из них не удерживает равновесие и падает. К счастью, все они использовали страховку.

Пятеро канатоходцев прошли по натянутому тросу.

ИСТОЧНИК KP.RU