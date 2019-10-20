2019-10-20T14:05:32+03:00
Общество

В Петербурге канатоходцы прошли над заброшенным заводом по веревке длиной 240 метров

По словам спортсменов, это их самый длинный маршрут
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге пятеро канатоходцев покорили покорили просторы над заброшенными корпусами завода "Красный треугольник". Парни натянули над зданиями веревку и на головокружительной высоте, борясь с ветром, смогли пройти самую большую в своей жизни дистанцию по веревке.

- Длина дистанции 240 метров. Спортсмены говорят, что это самый длинный нелегальный хайлайн в России, - рассказывают в паблике "Булка и поребрик".

На кадрах с видео экстремалов видно, как парни идут по веревке, которая сильная раскачивается под ногами. В итоге в один момент один из них не удерживает равновесие и падает. К счастью, все они использовали страховку.

Пятеро канатоходцев прошли по натянутому тросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге девушка африканской внешности выпала из окна, когда к ней пришли борцы с путанами
Начальницу отдела центра Алмазова в Петербурге обокрали на 3,3 миллиона рублей
В Петербурге резко похолодает и всю неделю будут идти дожди
Бросила на пол сумку и сбежала: В Петербурге лжеминерка напугала сотрудников салона сотовой связи "бомбой"
Сбежал, ничего не взяв: Фармацевт в петербургской аптеке дала отпор вооруженному грабителю
«Этот вечер я не забуду»: Артем Дзюба, лежа в постели, записал видео после хет-трика в матче против «Ростова»
В Петербурге водитель легковушки сбил двух девушек
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков стал лучшим футболистом сентября
Матч «Зенит»- «Ростов»: Дзюба вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба
Смертельное ДТП произошло на трассе под Гатчиной
Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге
Новый путепровод на Оборонной улице в Колпино могут открыть к 1 декабря
Больше 200 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Петербурге
Массовое ДТП произошло на Каменноостровском проспекте в Петербурге
Крыша обрушилась на строящемся паркинге в Петербурге