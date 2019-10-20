В Петербурге канатоходцы прошли над заброшенным заводом по веревке длиной 240 метров
В Санкт-Петербурге пятеро канатоходцев покорили покорили просторы над заброшенными корпусами завода "Красный треугольник". Парни натянули над зданиями веревку и на головокружительной высоте, борясь с ветром, смогли пройти самую большую в своей жизни дистанцию по веревке.
- Длина дистанции 240 метров. Спортсмены говорят, что это самый длинный нелегальный хайлайн в России, - рассказывают в паблике "Булка и поребрик".
На кадрах с видео экстремалов видно, как парни идут по веревке, которая сильная раскачивается под ногами. В итоге в один момент один из них не удерживает равновесие и падает. К счастью, все они использовали страховку.
Пятеро канатоходцев прошли по натянутому тросу.
ИСТОЧНИК KP.RU