Учитель года из Петербурга: Домашние задания дают возможность родителям пообщаться с детьми

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-20T14:57:51+03:00

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В России родители все чаще начинают говорить об отмене домашних заданий в школах. Матери и отцы просят дать школьникам больше времени на досуг. Такая практика применяется в некоторых европейских странах. "Комсомолка" спросила у учителя года России 2015 из Петербурга Олега Катренко, стоит ли отказаться от сложившейся в школах практики?

- Насколько мне известно, значительная часть учителей уже практикует такое. И не все учителя задают огромные домашние задания, - пояснил педагог. - Но я не считаю, что пора отказаться от домашних заданий. Это все равно, так или иначе, практика, отработка приемов, которые необходимы по предмету. Это дополнительная возможность усвоить материал и быть более успешным. Мы сколько угодно можем говорить об индивидуальном подходе. Но тем не менее, когда у одного учителя 30 детей, он с каждым не может отработать индивидуально. Он дает общие правила, пример, как решать задачу, допустим, по математике. Строит работу на уроке, чтобы отработка прошла успешно. А чтобы все это закрепить, дает домашнее задание.

По словам учителя, родителям стоит посмотреть на домашнее задание под другим углом.

- Это возможность родителям хотя бы на эту тему пообщаться со своим ребенком, - поделился Олег Катренко. - Но многие мамы и папы, к сожалению, негативно относятся к этому явлению. Они считают, что в школе сами все должны сделать с ребенком. А они могут только спросить – сделано или нет домашнее задание. А потом у нас валом проблемы, когда родители мало общаются с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU