2019-10-20T15:55:08+03:00
Происшествия

Семь пуль в теле, выбиты зубы: Врачи спасают кота из Выборга, которого расстреляли в парке

Питомец перенес уже две операции
Роман ЛЯЛИН
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Кота теперь спасают врачиКота теперь спасают врачиФото: СОЦСЕТИ
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Московские врачи спасают кота из Выборга, над которым издевались неизвестные. Питомца зовут Миша. Пушистик жил в парке Монрепо, когда на него напали неизвестные. Бедное животное нашли сотрудники музея-заповедника.

- Я его такого забрала, в парке здесь над ним издевались, - рассказала "КП-Петербург"сотрудница парка Наталия. - Он был расстрелян из пневматического оружия. Какие-то неизвестные ходят среди нас и стреляют по живым мишеням. Мы сначала думали, просто простыл и ослаб. Потом обнаружился абсцесс на холке, думали, укусы. Подстригли, чтобы найти другие укусы, а там застрявшие пули, множественные очаги воспаления. Лечение предстоит долгое.

Над котом издевались неизвестные Фото: СОЦСЕТИ

Над котом издевались неизвестныеФото: СОЦСЕТИ

Сейчас кота отвезли на лечение в столичную ветеринарную клинику.

Из кота вытащили пули Фото: СОЦСЕТИ

Из кота вытащили пулиФото: СОЦСЕТИ

- Если бы вы знали, что сейчас происходит с Мишей, уже 2 операции, - пояснила Наталия. - Семь пуль извлечено сегодня из нескольких абсцессов, застарелый перелом лапы. Выбитые зубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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