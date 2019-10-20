Семь пуль в теле, выбиты зубы: Врачи спасают кота из Выборга, которого расстреляли в парке
Московские врачи спасают кота из Выборга, над которым издевались неизвестные. Питомца зовут Миша. Пушистик жил в парке Монрепо, когда на него напали неизвестные. Бедное животное нашли сотрудники музея-заповедника.
- Я его такого забрала, в парке здесь над ним издевались, - рассказала "КП-Петербург"сотрудница парка Наталия. - Он был расстрелян из пневматического оружия. Какие-то неизвестные ходят среди нас и стреляют по живым мишеням. Мы сначала думали, просто простыл и ослаб. Потом обнаружился абсцесс на холке, думали, укусы. Подстригли, чтобы найти другие укусы, а там застрявшие пули, множественные очаги воспаления. Лечение предстоит долгое.
Над котом издевались неизвестныеФото: СОЦСЕТИ
Сейчас кота отвезли на лечение в столичную ветеринарную клинику.
Из кота вытащили пулиФото: СОЦСЕТИ
- Если бы вы знали, что сейчас происходит с Мишей, уже 2 операции, - пояснила Наталия. - Семь пуль извлечено сегодня из нескольких абсцессов, застарелый перелом лапы. Выбитые зубы.
ИСТОЧНИК KP.RU