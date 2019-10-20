2019-10-20T16:55:26+03:00
Происшествия

В Петербурге ищут вора-сладкоежку, который украл из магазина 53 плитки шоколада

Общий ущерб составил 3,5 тысячи рублей
Анна СВЕТЛАКОВА
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Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверку
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В Санкт-Петербурге объявился вор-сладкоежка. Неизвестный мужчина орудует в Адмиралтейском районе. На странного преступника пожаловались сотрудники продуктового магазина на улице Декабристов. По неизвестным причинам подозреваемый украл у них только шоколад.

- 19 октября в полицию Адмиралтейского района Санкт-Петербурга поступило заявление от сотрудницы сетевого магазина, что 15 октября в 19.35 неизвестный гражданин похитил 53 плитки шоколада на общую сумму 3,5 тысячи рублей, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По факту произошедшего проводится проверка.

К слову, мужчина украл шоколад только одной марки. Продавцы описали подозреваемого. На вид он среднего возраста, черные волосы с залысиной на голове. Был небольшого роста. Носит бороду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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