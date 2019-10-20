В Петербурге мужчина изнасиловал свою новую знакомую, когда та уснула после вечеринки

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-20T18:01:36+03:00

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В Петербурге мимолетное знакомство для 37-летней женщины обернулось изнасилованием. Дама познакомилась с неизвестным мужчиной на Лесном проспекте. Поначалу пара выпивала на улице, после чего новые знакомые пошли домой к будущей жертве. Там новые друзья продолжили вечеринку, во время которой дама уснула. А проснулась она от того, что новый приятель стал ее насиловать.

- Женщина вырвалась и стала кричать, звать на помощь, - пояснил "КП-Петербург" источник. - Мужчина испугался и решил, что вечеринка закончилась. Он сбежал из квартиры.

Сама женщина запомнила только имя нового приятеля. Кем он работает, сколько ему лет и какая у него фамилия, дама не знает. После случившегося она обратилась в полицию. Сейчас полицейские устанавливают личность незнакомца.

ИСТОЧНИК KP.RU