В Петербурге мать нашла в детской готовой каше из магазина насекомое уховертку

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-20T18:16:28+03:00

По словам мамы, насекомое она нашла в каше Фото: vk.com/unreleased_dtp

Женщина недоумевает, как оно могла туда попасть

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге мама годовалого ребенка, когда переливала готовую кашу из магазина в бутылочку наткнулась на страшную находку. В продукте, по словам женщины, она обнаружила насекомое.

- Вскрыв готовую молочную кашу с персиком, я совершенно случайно обнаружила в ней насекомое - паразита, - делится горожанка в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга". - Эмоции просто зашкаливают. Что это? Как это туда попало? Я в ужасе от понимания того, сколько мой ребенок уже этой каши съел.

По словам мамы, она могла и не заметить насекомое.

- Некоторые детки ее пьют с трубочки которая прилагается, - поясняет дама.

Горожане предположили в комментариях, что в каше мать нашла уховертку или двухвостку.

ИСТОЧНИК KP.RU