В Петербурге мать нашла в детской готовой каше из магазина насекомое уховертку
В Санкт-Петербурге мама годовалого ребенка, когда переливала готовую кашу из магазина в бутылочку наткнулась на страшную находку. В продукте, по словам женщины, она обнаружила насекомое.
- Вскрыв готовую молочную кашу с персиком, я совершенно случайно обнаружила в ней насекомое - паразита, - делится горожанка в группе "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга". - Эмоции просто зашкаливают. Что это? Как это туда попало? Я в ужасе от понимания того, сколько мой ребенок уже этой каши съел.
По словам мамы, она могла и не заметить насекомое.
- Некоторые детки ее пьют с трубочки которая прилагается, - поясняет дама.
Горожане предположили в комментариях, что в каше мать нашла уховертку или двухвостку.
ИСТОЧНИК KP.RU