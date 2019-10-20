В Петербурге школьница разбилась насмерть, упав во время прогулки по крыше дома
ЧП произошло на улице Бухарестской. Школьница, по словам очевидцев, гуляла по крыше, когда по неизвестным причинам рухнула вниз. Падение увидели жители дома.
- Это произошло в доме 128/2 по улице Бухарестской, в общежитии, - рассказывают очевидцы в группе "Твое Купчино". - Выпала девушка - подросток, гуляла по крыше. Печально.
В комментариях очевидцы добавили, что соболезнуют родным погибшей школьницы. По словам местных жителей, девочка была не единственной, кто гулял по этой крыше.
- И загорать туда ходили, - делятся горожане. - И никто не падал.
Сейчас в трагедии разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU