2019-10-20T19:36:34+03:00
Происшествия

В Петербурге школьница разбилась насмерть, упав во время прогулки по крыше дома

Спасти девочку не удалось
Роман ЛЯЛИН
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Девочка упала с крыши Фото: vk.com/t_kupchinoДевочка упала с крыши Фото: vk.com/t_kupchino
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ЧП произошло на улице Бухарестской. Школьница, по словам очевидцев, гуляла по крыше, когда по неизвестным причинам рухнула вниз. Падение увидели жители дома.

- Это произошло в доме 128/2 по улице Бухарестской, в общежитии, - рассказывают очевидцы в группе "Твое Купчино". - Выпала девушка - подросток, гуляла по крыше. Печально.

В комментариях очевидцы добавили, что соболезнуют родным погибшей школьницы. По словам местных жителей, девочка была не единственной, кто гулял по этой крыше.

- И загорать туда ходили, - делятся горожане. - И никто не падал.

Сейчас в трагедии разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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