В Петербурге число пострадавших в перевернувшейся маршрутке увеличилось до 15 человек, среди них двое детей
В Петербурге продолжают поступать новые данные о пострадавших пассажирах маршрутки. Напомним, авария произошла на перекрестке дублера Петергофского шоссе. Водитель автобуса поехал на красный сигнал светофора, пытаясь проскочить перед составом. Удар был такой силы, что маршрутку перевернуло. В самом трамвае выбило стекла.
Водитель маршрутки ехал на красный сигнал светофора Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
- По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По уточненной информации, в аварии пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).
У трамвая выбило стекла Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Сейчас в аварии разбираются сотрудники полиции. По словам очевидцев, водитель после аварии сбежал с места происшествия. Официального подтверждения этому пока нет.
Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек
ИСТОЧНИК KP.RU