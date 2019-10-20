2019-10-20T21:33:02+03:00
Происшествия

В Петербурге число пострадавших в перевернувшейся маршрутке увеличилось до 15 человек, среди них двое детей

Тяжелых травм пассажиры, к счастью, не получили
Роман ЛЯЛИН
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Травмы получили 15 человек Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛенобластиТравмы получили 15 человек Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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В Петербурге продолжают поступать новые данные о пострадавших пассажирах маршрутки. Напомним, авария произошла на перекрестке дублера Петергофского шоссе. Водитель автобуса поехал на красный сигнал светофора, пытаясь проскочить перед составом. Удар был такой силы, что маршрутку перевернуло. В самом трамвае выбило стекла.

Водитель маршрутки ехал на красный сигнал светофора Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Водитель маршрутки ехал на красный сигнал светофора Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

- По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - По уточненной информации, в аварии пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних (9 и 14 лет).

У трамвая выбило стекла Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

У трамвая выбило стекла Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сейчас в аварии разбираются сотрудники полиции. По словам очевидцев, водитель после аварии сбежал с места происшествия. Официального подтверждения этому пока нет.

Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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