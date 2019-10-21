Пьяный водитель «Шкоды» влетел в «Вольво» на проспекте Науки: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-21T09:15:58+03:00

Нарушитель уже привлекался за езду в нетрезвом состоянии [видео]

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Четыре человека, в том числе 2-летний малыш, оказались в больнице из-за «пьяного» ДТП, которое произошло вечером воскресенья на проспекте Науки. Здесь, напротив дома 50, корпус 2, нетрезвый 28-летний водитель «Шкоды» на полном ходу протаранил стоявший на светофоре «Вольво», в котором ехала семья.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: оба водителя, а так же, пассажиры «Вольво» (все в состоянии средней степени тяжести), в том числе ребенок (мальчик, 2017 года рождения) - в тяжелом состоянии,- сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Малыша и его родителей срочно госпитализировали, а с устроившим аварию водителем «Шкоды» сначала побеседовали инспектора дорожной полиции.

Оказалось, что мужчина уже привлекался за вождение в пьяном виде, но вновь сел за руль выпимши. Теперь его ждет не только административное, но и уголовное наказание.

По статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» мужчине грозит штраф, общественные работы или лишение свободы на срок до двух лет. Факт ДТП с причинением серьезного вреда здоровью пострадавших тоже не останется без внимания.

2-летний ребенок пострадал в ДТП на проспекте Науки в Петербурге.Видео: ВК "Дорожный инспектор"

ИСТОЧНИК KP.RU