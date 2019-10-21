Молодой уголовник, представившись вымышленным именем, изнасиловал женщину под Петербургом

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-21T10:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница деревни Разметелово во Всеволожском районе Ленинградской области стала жертвой насильника. Рано утром, на рассвете в воскресенье, 20 октября, 39-летняя женщина, работающая диспетчером петербуржской компании, доставляющей стройматериалы, встретила на своем пути малознакомого молодого человека, который представился ей как Дмитрий. Она села к нему в машину, чтобы парень подвез ее домой. Однако мужчина решил воспользоваться доверчивостью женщины и начал к ней приставать.

- В 10:30 часов, 20 октября, обратилась 39-летняя жительница деревни Разметелево, которая рассказала, что около 7:20 часов утра у дома 3 по улице Мрачко ее изнасиловал молодой человек. По словам женщины, она пыталась сбежать из машины, но парень догнал ее на поле, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спастись женщине удалось благодаря собачникам, которые выгуливали своих питомцев неподалеку. Завидев людей, парень испугался, сел в машину и уехал.

Сотрудники полиции отправились на место происшествия, провели осмотр и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний житель соседней деревни Хапо-Ое Всеволожского района, которого на самом деле зовут не Дмитрий. За плечами молодого человека с вымышленным именем уже три судимости.

В отношении подозреваемого обидчика 39-летней женщины возбудили два очередных уголовных дела. На данный момент он задержан, а сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU