2019-10-21T10:40:54+03:00
Происшествия

Молодой уголовник, представившись вымышленным именем, изнасиловал женщину под Петербургом

Парень сбежал, увидев приближающихся людей с собаками
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Жительницу Ленобласти на изнасиловал малознакомый молодой человек, представившись вымышленным именемЖительницу Ленобласти на изнасиловал малознакомый молодой человек, представившись вымышленным именемФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Жительница деревни Разметелово во Всеволожском районе Ленинградской области стала жертвой насильника. Рано утром, на рассвете в воскресенье, 20 октября, 39-летняя женщина, работающая диспетчером петербуржской компании, доставляющей стройматериалы, встретила на своем пути малознакомого молодого человека, который представился ей как Дмитрий. Она села к нему в машину, чтобы парень подвез ее домой. Однако мужчина решил воспользоваться доверчивостью женщины и начал к ней приставать.

- В 10:30 часов, 20 октября, обратилась 39-летняя жительница деревни Разметелево, которая рассказала, что около 7:20 часов утра у дома 3 по улице Мрачко ее изнасиловал молодой человек. По словам женщины, она пыталась сбежать из машины, но парень догнал ее на поле, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спастись женщине удалось благодаря собачникам, которые выгуливали своих питомцев неподалеку. Завидев людей, парень испугался, сел в машину и уехал.

Сотрудники полиции отправились на место происшествия, провели осмотр и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям и нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний житель соседней деревни Хапо-Ое Всеволожского района, которого на самом деле зовут не Дмитрий. За плечами молодого человека с вымышленным именем уже три судимости.

В отношении подозреваемого обидчика 39-летней женщины возбудили два очередных уголовных дела. На данный момент он задержан, а сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24