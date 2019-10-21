Труп восьмиклассницы из благополучной семьи нашли в Купчино

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-21T10:56:07+03:00

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Опасная прогулка по крыше 16-этажного дома в Петербурге стоила жизни 14-летней девочке. Около четырех часов дня в воскресенье, 20 октября, рядом с многоэтажкой на Бухарестской улице местные жители нашли труп школьницы. Тело восьмиклассницы все было переломано, с кучей травм. Рядом с ней был рюкзак с музыкальной колонкой и шоколадом.

- Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп школьницы. Выяснилось, что девочка живет недалеко от места трагедии, тоже в Купчино, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правопорядка стали выяснять причины, из-за которых девочка могла сорваться с крыши во время опасной прогулки. Оказалось, что восьмиклассница из благополучной, полной семьи: отец предприниматель, мать домохозяйка.

Местные жители в социальных сетях выразили соболезнования родным погибшего ребенка. А также добавили, что девочка не единственная, кто любил гулять по крыше этого дома. Многие жильцы устраивали там пикник и загорали в солнечные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU