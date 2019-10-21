Редактор «Эха Петербурга» отдал мошенникам 40 тысяч долларов за «разбитые» в ДТП дорогие часы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-21T10:56:37+03:00

За "разбитые" в ДТП часы журналист отдал 40 тысяч долларов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поняв, что его обманули, мужчина пожаловался в полицию

Изменить размер текста: A A

На несколько миллионов рублей в долларовом эквиваленте раскошелился главный редактор радиостанции «Эха Петербурга». На крупную сумму денег его «развели» автоподставщики, которые занимаются мошенничеством при ДТП.

- 19 октября в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные, мошенническим путем получили от него 40 тысяч долларов США, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка пострадавший рассказал, что двумя днями ранее на Галерной улице к нему подбежал мужчина и сообщил, что заявитель, бывший за рулем машины, сбил человека.

У пешехода при этом, якобы, разбились дорогие часы. Водителю предложили компенсировать потери не вызывая ГИБДД. Тот согласился. В итоге главред «Эха Петербурга» отвез «жертву» аварии домой и там отдал 40 тысяч долларов.

Лишь потом ему пришла в голову мысль, что стоило обратиться полицию. Уже там мужчина узнал, что это популярная схема «автоподстав», когда из людей на дорогих машинах вытряхивают деньги за побитое, якобы, имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU