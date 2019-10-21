2019-10-21T10:56:37+03:00
Происшествия

Редактор «Эха Петербурга» отдал мошенникам 40 тысяч долларов за «разбитые» в ДТП дорогие часы

Поняв, что его обманули, мужчина пожаловался в полицию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments5
За "разбитые" в ДТП часы журналист отдал 40 тысяч долларов.За "разбитые" в ДТП часы журналист отдал 40 тысяч долларов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На несколько миллионов рублей в долларовом эквиваленте раскошелился главный редактор радиостанции «Эха Петербурга». На крупную сумму денег его «развели» автоподставщики, которые занимаются мошенничеством при ДТП.

- 19 октября в дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что неизвестные, мошенническим путем получили от него 40 тысяч долларов США, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Стражам порядка пострадавший рассказал, что двумя днями ранее на Галерной улице к нему подбежал мужчина и сообщил, что заявитель, бывший за рулем машины, сбил человека.

У пешехода при этом, якобы, разбились дорогие часы. Водителю предложили компенсировать потери не вызывая ГИБДД. Тот согласился. В итоге главред «Эха Петербурга» отвез «жертву» аварии домой и там отдал 40 тысяч долларов.

Лишь потом ему пришла в голову мысль, что стоило обратиться полицию. Уже там мужчина узнал, что это популярная схема «автоподстав», когда из людей на дорогих машинах вытряхивают деньги за побитое, якобы, имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24