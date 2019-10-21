Прокуратура требует аннулировать брак петербурженки с уроженцем Узбекистана

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-21T11:50:35+03:00

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В Санкт-Петербурге прокуратура потребовала признать брак недействительным. В отсутствии настоящих мотивов создание семьи обвинили местную жительницу и ее супруга – уроженца Узбекистана. Одной ячейкой общества они стали в 2015 году. Однако по мнению ведомства, между супругами нет ничего общего. Они вместе не живут, не имеют общего имущества и детей и даже не поддерживают отношения. Прокуратура заподозрила иностранца в фикции и проверила, соблюдает ли он миграционное законодательство.

- Заключение фиктивного брака в данном случае нарушает интересы государства. В дальнейшем это дает право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, что влечет легализацию положения иностранного гражданина в отсутствии правовых оснований, - комментируют в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас исковое заявление по этому вопросу находится на контроле ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU