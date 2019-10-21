Пассажирка «Лада» погибла на платной трассе M-11 под Петербургом из-за уснувшего водителя

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-21T11:21:50+03:00

Водитель "Лада" уснул за рулем на трассе М-11 и врезался в ограждение, погибла женщина Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Трагическая авария произошла на платной дороге М-11, соединяющей Петербург и Москву. Рано утром, около 5 часов, в воскресенье, 20 октября, в отечественном автомобиле «Лада Калина» ехали 46-летний мужчина, житель Тосненского района, а также его пассажирка, 42-летняя жительница города Нальчик. На 607-м километре трассы водитель на секунду погрузился в сон. Открыл он глаза от удара машины в металлическое ограждение.

- Водитель отечественного автомобиля сел в машину в утомленном состоянии. Двигаясь по платной дороге, он отвлекся и уснул за рулем, что стало роковой ошибкой. Потеряв управление, машина на скорости врезалась в силовое ограждение вдоль трассы, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Когда мужчина очнулся, машина была вдребезги, а его пассажирка не подавала признаков жизни. На место аварии приехала скорая помощь, врачи которой констатировали смерть женщины.

Прибывшие сотрудники ГИБДД провели проверку, после которой возбудили уголовное дело в отношении водителя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU