2019-10-21T11:31:05+03:00
Общество

«У вас плов сбежал»: На КАД дорожники ловили баранов

Внезапно оказавшиеся на трассе копытные едва не погибли под колесами машин [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
На КАДе ловили баранов. Настоящих. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedНа КАДе ловили баранов. Настоящих. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Изменить размер текста:

Собаки, лоси, лошади, кого только не видели на петербургской Кольцевой автодороге! Но бегающие по трассе бараны - это что-то новенькое. Но именно такое зрелище могли наблюдать водители, ехавшие по северному участку КАД в районе Левашово.

- Кажется у вас будущий плов убежал, - пишет ироничный автолюбитель, опубликовавший видео со своего авторегистратора в группе «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, откуда взялась группа баранов, выскочивших на трассу, но животным сильно повезло. Они успели пересечь оба потока без потерь, что очень непросто при плотном дорожном движении на скоростной трассе.

При этом двое копытных смогли перепрыгнуть ограждение и покинуть КАД самостоятельно, а третьему, не столь прыгучему, помогли дорожные рабочие, делающие ремонт на данном участке. Они подсадили барана и тот счастливо ускакал в сторону Левашовской свалки. Наверное пастись на травке.

Чьи это были животные, так и осталось неизвестным.

На петербургском КАДе бегали бараны..Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24