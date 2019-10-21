«У вас плов сбежал»: На КАД дорожники ловили баранов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-21T11:31:05+03:00

Внезапно оказавшиеся на трассе копытные едва не погибли под колесами машин [видео]

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Собаки, лоси, лошади, кого только не видели на петербургской Кольцевой автодороге! Но бегающие по трассе бараны - это что-то новенькое. Но именно такое зрелище могли наблюдать водители, ехавшие по северному участку КАД в районе Левашово.

- Кажется у вас будущий плов убежал, - пишет ироничный автолюбитель, опубликовавший видео со своего авторегистратора в группе «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, откуда взялась группа баранов, выскочивших на трассу, но животным сильно повезло. Они успели пересечь оба потока без потерь, что очень непросто при плотном дорожном движении на скоростной трассе.

При этом двое копытных смогли перепрыгнуть ограждение и покинуть КАД самостоятельно, а третьему, не столь прыгучему, помогли дорожные рабочие, делающие ремонт на данном участке. Они подсадили барана и тот счастливо ускакал в сторону Левашовской свалки. Наверное пастись на травке.

Чьи это были животные, так и осталось неизвестным.

На петербургском КАДе бегали бараны..Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU