2019-10-21T12:01:19+03:00
Происшествия

В отделении полиции умерла задержанная 32-летняя женщина

По факту ЧП петербургский Главк ведет проверку
Петр КИБЕР
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В отделении полиции умерла 32-летняя женщина. Идет проверка.В отделении полиции умерла 32-летняя женщина. Идет проверка.Фото: Тимур ХАНОВ
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Руководство петербургского Главка начало проверку после смерти молодой женщины, которая умерла в ночь на понедельник в одном из отделений полиции Центрального района Северной столицы.

- По предварительным данным, задержанной стало плохо, после чего ей вызвали бригаду медиков, которые констатировали ее смерть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, все произошло ближе к утру 21 октября. Накануне вечером 32-летнюю женщину задержали за административное правонарушение и привезли в отдел полиции. Там ранее судимую гражданку оформили и отправили в «обезьянник» до выяснения обстоятельств.

Но в какой-то момент молодой женщине стало плохо. Дежурные вывели ее из камеры на свежий воздух и попытались оказать первую помощь, но тщетно. Приехавшие на вызов врачи скорой помощи лишь констатировали смерть.

Теперь проверять обстоятельства инцидента будет специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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